Interactief kunstwerk te zien op station Breda

Woensdagmiddag is door Marianne de Bie, wethouder Werk, Inkomen en Cultuur (D66), het kunstwerk geopend in de stationshal aan de Belcrumzijde. In de twee vitrines wordt met een interactieve animatie een blik op de cultuur uit Breda geboden. "Het is nieuw, bijzonder en sprankelend", aldus de wethouder in haar openingstoespraak.

De eerste presentatie laat zien hoe Vincent van Gogh naar de stad gekeken zou hebben als hij in deze tijd nog had geleefd. De installatie, ontwikkeld door Brandspanking, is interactief. Dat betekent dat actuele gebeurtenissen uit de stad voorbij komen, bijvoorbeeld met carnaval of koningsdag. Daarnaast regent het bijvoorbeeld op de animatie, als het buiten ook regent.

"We willen het station niet alleen een plek maken waar je snel doorheen gaat", vertelt De Bie. "Het station moet aangenaam vertoeven zijn. Het geeft de bezoeker een beeld van Breda, waardoor diegene misschien denkt 'ik moet vaker naar Breda, dan alleen als overstappunt'."

Het idee van de interactieve installatie is voortgekomen uit een prijsvraag in 2013. "Er zijn toen elf inzendingen binnengekomen, waarvan dit het meest passend was. Breda heeft een hele goede creatieve industrie die je de kans moet geven zich te laten zien."

Deze presentatie blijft nog tot minimaal mei staan. "Met deze manier van cultuur willen we bij de tijd blijven. We willen het niet wegzetten van 'zo dit is het', het verandert steeds. Ik ben blij dat het er eindelijk staat", zegt de D66’er in haar toespraak.