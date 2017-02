Duitse multinational ZEISS opent vestiging in Breda

Depla ziet de komst van de Duitse multinational, met ruim 150 werknemers, als een 'belangrijke impuls voor Breda'. De keuze voor Breda als nieuwe thuisbasis is mede tot stand gekomen dankzij de centrale ligging in de Benelux. ZEISS was eerder gevestigd in Sliedrecht.

ZEISS ziet in Breda ook nieuwe samenwerkingsmogelijkheden, zoals samenwerking met de Uitvindfabriek, gevestigd in de voormalige snoepfabriek De Faam. Dit biedt jongeren een plek om kennis te kunnen maken met techniek. "We vinden het belangrijk om ook aandacht te hebben voor jongeren om hun interesse in de techniek te bevorderen", aldus Stefan Claes, Managing Director Benelux.

In het ZEISS Experience Center toont het bedrijf nieuwe producten voor de optiekbranche. Het bedrijf produceert lenzen voor camera's, telescopen en operatiemicroscopen.