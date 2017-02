Automobilist zonder rijbewijs veroorzaakt aanrijding

De 59-jarige bestuurder van de andere auto remde af vanwege het op oranje springende verkeerslicht. Volgens de verdachte is de botsing ontstaan doordat zijn remmen niet werkte.

De 33-jarige man is niet in het bezit van een Nederlands rijbewijs. Hij beweert in zijn vaderland wel een rijbewijs te hebben gehaald, maar dit achtergelaten te hebben in een AZC dat hij moest verlaten.

De auto met export kentekenplaten waarin hij reed was niet verzekerd. Hij verklaarde dat hij de auto een paar weken geleden heeft gekocht en meende dat de verzekering nog geldig was. Deze was echter voor een maand afgesloten en was verlopen op 3 februari 2017.

Na de aanrijding is een vrouw uit het voertuig van de Georgiër gevlucht. Zij komt volgens hem uit Moldavië. Toen de vrouw wegrende riep ze dat het zijn probleem was, liet de man aan de politie weten.

De politie maakt een proces-verbaal tegen hem op. Ook heeft hij een verbod gekregen om nog met de auto te rijden, deze moet eerst herkeurd worden. Er is een Wachten Op Keuring (WOK) melding uitgegaan naar de Rijksdienst Wegverkeer.