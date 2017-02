Arriva zet in Breda extra nachtbussen in met carnaval

Tijdens carnaval rijden er van Arriva extra nachtbussen in Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda, Tilburg en 's-Hertogenbosch. Op zaterdag 25, zondag 26 en maandag 27 februari rijden er in de regio Breda extra nachtbussen.

Etten-Leur

Naar Etten-Leur rijden twee nachtbussen, lijn 50 via Princenhage en lijn 51 via Prinsenbeek. Daarnaast rijdt naar Terheijden, Wagenberg en Made lijn 52, deze gaat via de Hoge Vucht. Lijn 53 rijdt naar de Haagse Beemden. Alle bussen rijden ‘s nachts op van 02.00 tot 04.00 om het uur.

Om onbeperkt te reizen tijdens carnaval, heeft Arriva een passe-partout voor €10 ingevoerd. Hiermee kan er onbeperkt gereisd worden tussen 24 en 28 februari. Vanaf 1 februari is deze te koop in de Arriva Stores of in de webshop. Voor een enkele reis kan een dalurendagkaartje gekocht worden, deze kost €6 en is geldig tot 05.00 uur in de aansluitende nacht. Met één betalende volwassene mogen twee kinderen tot en met elf jaar gratis mee. Abonnementen zijn niet geldig in de UIT-bus, wel kan er ingecheckt worden met de OV-chipkaart.

Dordrecht en Rotterdam

Ook zijn er twee bussen die vanuit het Nachtnet Brabant rijden. De nachtbus 871 naar Dordrecht en Rotterdam rijdt in de nacht van zaterdag op zondag en zondag op maandag. Deze vertrekt om 02.32 en 03.32 uur vanaf de Stationslaan en 02.41 en 03.41 uur vanaf de Prinsenkade.

Tilburg en Eindhoven

Daarnaast is er nachtbus 871 naar Tilburg en Eindhoven die in dezelfde nachten rijdt. Om 03.11 uur vertrekt deze vanaf de Stationslaan, om 02.20 en 03.20 uur vanaf de Prinsenkade. Reizen met nachtbus 871 kan met de OV-chipkaart. Een kaartje kost naar Dordrecht, Rotterdam en/of Tilburg €8, naar Eindhoven €10. Abonnementen, het dalurendagkaartje (€6,00) en de carnaval passe-partout zijn niet geldig in Nachtbus 871.

De treinen in en rondom Breda rijden volgens de normale dienstregeling tot 02.19 uur 's nachts. Bij de trein naar Rotterdam vindt op zaterdag wel een aanpassing in de dienstregeling plaats. Deze gaat op de latere uren in plaats van eens in het uur, per half uur rijden. Op andere dagen gaan alle treinen versterkt worden door langere treinen in te zetten.