NAC wint wedstrijd om snel te vergeten

Wie nog in de file stond op weg naar het stadion had maandagavond pech, want het enige enerverende moment van de eerste helft speelde zich af in de vierde minuut. Thomas Agyepong ging het strafschopgebied in en speelde de bal hard in op Manu Garcia. Die kon vervolgens eenvoudig de 1-0 binnentikken.

De overige veertig minuten waren minder spectaculair dan de eerste vijf. NAC had veel de bal, maar creëerde geen kansen. Eén keer kreeg NAC nog een goede mogelijkheid. Een corner werd de zestien in geslingerd en vanaf zes meter op de goal geschoten. Een fenomenale reflex van Dordrecht-doelman Tim Coremans voorkwam echter de 2-0.

Dordrecht liet gedurende de wedstrijd zien waarom het kelder van de Jupiler League voetbalt. Vrijwel niks leek te lukken bij de bezoekers. Kopballen werden verkeerd getimed, de doelman trapte de bal in één keer naar Jorn Brondeel en passes gingen over de zijlijn.

Twee keer leek NAC de voorsprong te vergroten via Cyriel Dessers, maar het zat niet mee bij de spits. Dessers stond twee keer in buitenspelpositie toen hij de bal het doel in speelde. Daardoor bleef het lange tijd 1-0 in het Rat Verlegh Stadion.

Wat volgde was een oersaaie tweede helft met twee ploegen die veel fouten maakten. Het tempo lag ontzettend laag en trainer Stijn Vreven was zichtbaar boos door de geleverde prestaties. Druk coachend en met de armen zwaaiend probeerde hij zijn ploeg op te zwepen, maar tevergeefs. De wedstrijd bloedde dood en eindigde uiteindelijk in 1-0.

Ondanks de zeer matige wedstrijd deed NAC toch goede zaken. FC Volendam speelde thuis gelijk tegen FC Den Bosch, Cambuur verloor uit bij De Graafschap en koploper VVV verloor verrassend bij Jong PSV. Ook Jong Ajax verloor uit bij Fortuna. MVV wist wel te winnen. NAC staat op een vijfde plaats op de ranglijst en heeft nog zicht op de periodetitel.