Interview: prijswinnend fotograaf Mangold over zijn serie

De serie is onderdeel van een project over Katholiek Brabant, waar hij al tien jaar aan werkt. "Het is mooi dat de jury dat waardeert. Zelf vraag je je soms wel eens af of je op het goede spoor zit."

Mangold heeft net worstenbroodjes gebracht bij de redactie van BN DeStem. "Dat is de regel als je zelf in de krant komt", lacht hij. Voor dit gesprek komt hij naar de School voor Fotografie, waar hij al tien jaar lesgeeft, zoals hij ook al tien jaar voor de krant fotografeert en dus al tien jaar Katholiek Brabant volgt.

Het idee voor de serie is ontstaan tijdens zijn studie aan St Joost, vertelt hij. "Ik ben als Zeeuw in Breda komen studeren. Toen zag ik ineens een andere kant van het katholieke geloof. Processies door de stad, de bisschop die je tegenkomt, een kerkdienst met carnaval. Ik dacht: Hoe kan dat allemaal samen gaan?"

"Ik wilde het katholicisme als onderwerp nemen voor mijn afstuderen. Mijn begeleiders vonden dat te breed, daar hadden ze achteraf wel gelijk in. Na mijn afstuderen werd een bisschop gewijd in Breda. Toen dacht ik: "Als ik er iets mee wil, dan moet ik nu beginnen." Ik meldde me aan en heb daar de wijding van Van den Hende gefotografeerd. Dat was november 2006."

Uren en uren

In de tien jaar tijd investeerde hij uren en uren in het project, dat dit jaar tot een boek moet leiden over Katholiek Brabant. "Twee jaar tijd? Misschien wel. Ik rij soms anderhalf uur voor een foto. En dan weer anderhalf uur terug. Maar als ik dan de foto heb waarvoor ik kwam, ben ik tevreden."

Onderdeel van de winnende serie is ook een moment dat De Korte zich omkleedt. Een intiem moment. "Dat ik daar bij mag zijn, heeft met vertrouwen te maken. De Katholieke Kerk ligt onder een vergrootglas. Je kunt ook echt een genânte foto maken. Zij weten dat ik een respectvolle keuze maak. Daar vertrouwen ze op. Ik heb geen dubbele agenda."

Omslagpunt

Het opbouwen van het vertrouwen duurt lang. Toch ziet hij wel een omslagpunt. "Het was altijd mijn eigen project, maar op een gegeven moment hadden ze een evenement waar ze een fotograaf voor nodig hadden en belden ze mij. Sindsdien fotografeer ik vaker voor het bisdom."

Van den Hende volgt hij al tien jaar, De Korte het afgelopen jaar vanaf maart naar zijn inwijding in Den Bosch en de periode daarna. Ook reisde hij met het bisdom naar Rome voor een bezoek aan de paus en mocht hij als enige fotograaf mee naar binnen.

Het tekent het vertrouwen, al merkt hij ook dat het niet één op één overdraagbaar is, al helpt zo'n pauselijk bezoek wel. "De week erna sta je bij een pastoor en geeft hij aan dat je daar toch echt niet kunt fotograferen."

Praten

"Dan ga je praten. Met mijn mapje met foto's laten zien wat ik wil en waarom ik dit wil fotograferen. Ze zijn vaak argwanend, maar dan maak ik duidelijk dat ik als documentair fotograaf langs wil komen en niet hoef te scoren. Het zijn ook vaak kleine dingen. Vorige week was ik bij twee bewoners die hun huis wilden laten zegenen door de pastoor. Daar wil ik dan graag bij zijn."

Is hij zelf eigenlijk katholiek? "Ja. Ik ben katholiek opgevoed, heb in Goes op de katholieke middelbare school gezeten, ook een katholieke basisschool bezocht. Heb ook alles doorlopen. Dat geeft een voorsprong."

Deskundige

Inmiddels heeft Mangold zich ontwikkeld tot een deskundige. "Je begint te herkennen wat belangrijk is. Bijvoorbeeld met de kleuren. Rood, groen, wit en paars. Elke kleur heeft een betekenis. Dan ontdek je dat twee keer per jaar roze mag worden gedragen, als overgang van boete naar vreugde."

"Veel kerken hebben die kleur niet, omdat die kleding duur is. Dan ga je op jacht naar een kerk waar ze wel een roze gewaad hebben. Als je dat niet weet, mis je dat."

Contact

Het maken van de goede foto kan alleen als er contact is tussen hem en zijn onderwerp, daar is Mangold van overtuigd. "Je moet een klik hebben met de mensen. Als ik aandacht heb voor hen, dan hebben zij het ook voor mij. Daarom ben ik ook bij een interview als iemand voor de krant wordt geïnterviewd. Dan kan ik verder gaan waar de journalist is gebleven. Het is alsof de geïnterviewde mij al kent."

Hij geeft nog een voorbeeld van zijn werkwijze. "Ik ben drie weken bij de jongerendagen in Polen geweest. Daarvan zijn vier dagen het belangrijkst, als de Paus komt."

"Maar die andere dagen ben ik er ook, ik slaap op een matje in de slaapzaal, doe met ze mee. Ik loop ook de vijftien kilometer met ze mee op de dag dat de Paus er is. Zij met hun bagage, ik ook. Dat levert mooie foto's op, maar ook een band. Je deelt echt wat met ze."

Einde

Tien jaar Katholiek Brabant, een mooi moment om het project te beëindigen? "Ik denk dat het een levenslang project wordt. Dat gun ik het ook. De afgelopen tien jaar heb ik Brabant als grens aangehouden, de komende tien jaar Nederland en daarna misschien Europa?"

"Ik werk er met heel veel plezier aan, en het is daarnaast ook 'kei' fotogeniek. De kleuren, de gebouwen, de wierrook. Het is allemaal mooi."