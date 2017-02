Grote Kerk ontvangt ruim twee ton provinciale subsidie

De provincie verdeelde ruim 2,2 miljoen euro onder negen Brabantse monumenten. De subsidie is bedoeld voor herstel en restauratie van deze iconische gebouwen van de Brabantse geschiedenis.

Gedeputeerde Henri Swinkels (Leefbaarheid en Cultuur) overhandigde zaterdag een beschikking voor de subsidie van €225.085 aan de Stichting Grote Kerk.

"Brabant is bezaaid met erfgoed, van oude kloosters en fabrieken tot forten en molens. Al dat erfgoed vertelt iets over onze identiteit, maakt ons verleden zichtbaar en verbindt ons met het verleden. Dat willen we zichtbaar maken en houden", aldus Swinkels.

De provinciale subsidie biedt de Grote Kerk nieuwe mogelijkheden voor restauratie. "De kooromgang bestaat uit een groot aantal delen. Een deel is al gerestaureerd en schoongemaakt, en met dit geld kunnen we weer wat delen doel", aldus voorzitter Boidin van de Stichting Grote Kerk. "We zijn ontzettend blij met deze subsidie, nu kan er weer gewerkt worden." De Grote Kerk start deze maandag met de restauratie.

De acht andere Brabantse monumenten zijn Fort bij Giessen, Kasteel Heeswijk, de Sint-Jan in 's-Hertogenbosch, Sint Jan de Doper in Waalwijk, Klooster Oude Dijk in Tilburg, het Suikerentrepot in Standdaarbuiten, Landgoed De Wamberg in Berlicum en kasteel Eymerick in Heeze.