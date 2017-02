Den Bosch blijkt maatje te groot voor NAC

Het was een eerste helft om snel te vergeten voor NAC. De ploeg uit Breda creëerde weinig aanvallend en liet verdedigend wat steekjes vallen. De wedstrijd speelde zich vooral af rond de middenlijn, met een paar kansen voor Den Bosch als afwisseling.

Na een half uur voetballen was er een moment van opwinding. Een voorzet van Giovanni Korte belandde voor de voeten van Thomas Agyepong. Die zag zijn inzet op de lijn gekeerd worden. Nog geen halve minuut later moest NAC-doelman Jorn Brondeel hetzelfde doen.

Waar iedereen al dacht aan de warme thee, zorgde Stefano Beltrame voor het absolute hoogtepunt van de eerste helft. Van buiten de zestien schoot de middenvelder van FC Den Bosch in de hoek. Onhoudbaar voor de keeper en dus 0-1 op een pijnlijk moment.

Stijn Vreven greep noodgedwongen in. Haemhouts, geblesseerd, en Sporkslede bleven in de kleedkamer achter. James Horsfield en Mounir el Allouchi kwamen binnen de lijnen. De eerste grote kans was echter voor Den Bosch. Een voorzet kwam precies op het hoofd van Mario Bilate, maar die stuitte op Brondeel.

Eerste kans

Pas in de zeventigste minuut kreeg NAC de eerste kans. Na een goede steekbal kwam El Allouchi in het strafschopgebied. Zijn schot ging echter een meter naast de bal. De spaarzame momenten dat Den Bosch de bal verspeelde op eigen helft, leverde NAC hem snel en gewillig weer in.

Net toen NAC wat meer grip op de wedstrijd leek te krijgen, werd het 2-0 voor de thuisploeg. De 3-0 werd voorkomen door Brondeel, die koel bleef in een één-op-één-situatie. Nieuwkomer Jari Oosterwijk kreeg de kans om te scoren na een handsbal. De spits bleef koel en schoot raak. O'Neill had de gelijkmaker kunnen maken in de laatste minuut, maar miste.

Vlak voor tijd ontstond er wat rumoer op de tribunes toen NAC-fans en supporters van FC Den Bosch elkaar probeerden te bereiken. Verder dan het hek kwamen ze gelukkig niet.