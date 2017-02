Hartje Ginneken keert terug met tweede editie

De Vos is verheugd. "We hebben uitgebreid geëvalueerd en daaruit kwam dat het van alle kanten positief is ervaren." Lachend: "We werden haast gedwongen een nieuwe editie te organiseren."

De opzet blijft ongewijzigd. De prijzen blijven gelijk, net zoals de manier waarop de kaarten aan de man worden gebracht. "De eerste voorverkoop is voor de buurt." Hartje Ginneken blijft ook van 12.00 tot 21.00 uur. Op die manier blijft de overlast voor de buurt beperkt. "We hebben twee klachten gehad, dat willen we zo houden. Bovendien stroomden daarna de cafés vol."

Ook ongewijzigd: de formule. "We hebben ook weer Nederlandse topartiesten", verwijst hij naar de line-up van afgelopen jaar. Toen kwamen Guus Meeuwis, Rowwen Hèze, Pater Moeskroen en René Froger naar het Schoolakkerplein.

Wie dit keer te bewonderen zijn, wil De Vos nog niet onthullen. "Maar we gaan in elk geval een Hollands uurtje toevoegen aan Hartje Ginneken, naar voorbeeld van Serious Request. Dat was zo'n succes."

Later wordt bekend wanneer Hartje Ginneken start met de voorverkoop. Bekijk hier de video van Hartje Ginneken 2016.