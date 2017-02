Politie wordt niet extra ingezet rondom Bredase moskeeën

Aanleiding is de aanslag op een moskee in het Canadese Quebec afgelopen weekend.

Vier grote moskeeën in de Randstad gaven eerder deze week al aan voorlopig hun deuren tijdens de gebedsdiensten te sluiten. De Turkse Yeni-moskee is extra alert. De woordvoerder van de Yeni-moskee, Yuksel Buyukcelik, vindt dat de veiligheid voorop moet staan. "Voor veel mensen is het vooral beangstigend. Zij zijn tijdens het gebed niet bezig met hun omgeving", aldus Buyukcelik.

Binnen de Yeni-moskee worden dan ook maatregelen genomen. "We doen dit dan in de zin van kijken wie er binnenkomt. Onze eigen mensen worden hierbij ingezet."

Buyukcelik benadrukt dat veiligheid de verantwoordelijkheid is van de gemeente. Zij zou het voortouw moeten nemen op dit gebied. Hij benadrukt dat er momenteel nog niks is gebeurd.

Overleg

De gemeente stelt echter dat zijn in goed overleg staat met politie en vertegenwoordigers van de moskeeën in Breda. Uit dit overleg is gebleken dat de moskeeën zelf iemand aan de deur hebben staan tijdens de gebedsbijeenkomsten. "Verder zien ze zelf vooralsnog geen aanleiding voor aanvullende maatregelen of inzet vanuit gemeente en politie", aldus een woordvoerder van de gemeente.

Bij de Arrahman moskee in Breda was niemand bereikbaar voor commentaar. Twee jaar geleden nam het bestuur van de Arrahman moskee nog verschillende maatregelen naar aanleiding van de aanslagen in Parijs en bedreigingen via Facebook. Destijds werd besloten het hek te sluiten, mensen op de wacht te zetten tijdens het gebed en cameratoezicht te plaatsen.