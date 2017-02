Duizenden Bredase vrouwen bezoeken Fifty Shades Darker

De verkoop van tickets voor de Ladies Night is nog nooit eerder zo snel gegaan bij de Bredase bioscopen Pathé Breda en Kinepolis als met Fifty Shades Darker.

Pathé Breda heeft twaalf voorstellingen op woensdag 8 februari, wat zo'n 2600 mensen betekent. "De voorverkoop is heel snel gegaan, er zijn nog maar enkele stoelen beschikbaar", vertelt Saskia de Ruiter, manager Pathé Breda.

"Wij zijn expres ook al vorig jaar gestart met de verkoop, omdat het zo’n bekende titel is. Er zijn bij een aantal voorstellingen nog een of twee stoelen over, alleen bij de voorstelling van 22.45 uur zijn nog meerdere kaarten beschikbaar."

Voorstellingen

De Kinepolis bioscoop bij Breepark heeft tijdens de Ladies Night 8 februari veertien voorstellingen. Dit is goed voor zo'n 2200 mensen. "We gaan absoluut een record neerzetten", vertelt Vicky Vekemans, theatermanager Kinepolis Breda. "De kaartverkoop loopt natuurlijk nog steeds, aangezien het event pas over een week is. Op dit moment hebben we nog ongeveer 150 tickets in de verkoop staan." Vekemans verwacht dat ook die snel weg zijn.

Bij beide bioscopen is de Ladies Night ook een avond vol entertainment. Jord Knotter, uit Goede Tijden Slecht Tijden, doet de presentatie tijdens de avond bij Pathé. "Verder zijn er natuurlijk bubbels, twintig lokale ondernemers en een fotomoment", vertelt De Ruiter. "We willen er eigenlijk een soort van Masqué avond van maken. We hopen dat de vrouwen in een mooie jurk komen of met een masker op. Alleen realiseren we ons wel dat dat waarschijnlijk nooit met alle 2600 mensen lukt."

Kinepolis wil hun avond vooral nog een verrassing laten voor de bezoekers van de Ladies Night.