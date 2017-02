'Vergeten' kinderen voetballen met helden van NAC

Vera van der Pas, woordvoerder van stichting Het Vergeten Kind benadrukt het belang van de actieweek. "We willen kinderen in een opvang een gezicht geven. Veel mensen in Nederland hebben daar geen idee van", aldus Van der Pas.

Ze hoopt dat door de activiteiten die deze week plaatsvinden mensen de online-petitie zullen tekenen en er aandacht komt voor de zeer kwetsbare groep van vierduizend kinderen in de maatschappelijke opvang en de drieduizend in de vrouwenopvang.

Het doel van de week is om te zorgen dat kinderen zich weer kind kunnen voelen en hun problemen kunnen vergeten.

Voetbalclinic

De kinderen arriveren in de loop van de middag bij het Rat Verlegh Stadion in de spelersbus, waarna ze worden ontvangen in het spelershome met een glaasje ranja en een groot stuk taart. "Kijk, daar zijn de spelers", roept één van hen. Jeff Stans, Arno Verschueren, Cyriel Dessers en Danny Verbeek geven een introductie in de middag.

In de kleedkamer kijken de jonge fanatiekelingen hun ogen uit. Voor ze het veld opgaan worden ze voorzien van een eigen t-shirt en een paar voetbalschoenen. De groep van dertig kinderen begint met een warming-up onder leiding van Stans. Daarna verdeelt hij hen in drie groepen.

Klassiek partijtje

Het team van Stans strijdt tegen dat van Verbeek in een klassiek partijtje. De opgewekte kinderen moedigen elkaar aan: "pas op" of "speel naar mij". Ook de voetbalprofessionals geven bruikbare tips om hun team naar de overwinning te helpen.

"Ik hoop vooral dat kinderen er iets aan hebben en dat ze zich hebben geamuseerd. Ze kunnen op deze manier toch even hun hoofd leegmaken ondanks de moeilijke tijden", vertelt Dessers. Ook zijn teamgenoot Verschueren vindt het goed dat deze week aandacht wordt besteed aan het 'vergeten' kind. "Alle kinderen zijn heel enthousiast, stellen veel vragen en doen actief mee."

Handtekening

Aan het einde van de clinic is de groep behoorlijk uitgeput. Toch willen de kinderen eerst nog een handtekening van de NAC-spelers en ambassadrice Koningsberger op hun nieuwe shirt, voordat ze de dag afsluiten met een rondleiding door het stadion en een gezamenlijk etentje.

De 14-jarige Melanie vindt het leuk om in beweging te zijn. "Ik heb ook meegedaan aan de NAC Junior Street League." Ook Anthony (14) is enthousiast en vindt bijzonder om zijn favoriete voetballers te zien. "Ik voetbal zelf ook", zucht hij vermoeid. Na het etentje krijgen de kinderen een cadeautasje met onder andere een kaartje voor de eerstvolgende thuiswedstrijd van NAC.

Ook Saar Koningsberger, ambassadrice van de stichting, vindt de aandacht voor deze groep kinderen belangrijk. "De kinderen zijn vaak niet in de gelegenheid om te sporten. Deze clinic zorgt ervoor dat ze veel bewegen en bezig zijn in een team. Dit geeft de kinderen weer zelfvertrouwen."