NAC zwaait Van Diermen uit en verwelkomt Oosterwijk

Jari Oosterwijk komt tot eind van het seizoen op huurbasis van FC Twente.

Oosterwijk, geboren in het Overijsselse Lettele, begon met voetballen bij de plaatselijke amateurvereniging VV Lettele. Via de jeugdopleiding van Go Ahead Eagles kwam hij bij de Voetbalacademie FC Twente terecht. De 1.94 meter lange spits speelde seizoen 2014/2015 al in de Jupiler League met Jong FC Twente. In dat seizoen scoorde hij vijftien keer. Dit seizoen kwam hij dertien keer in actie in de eredivisie, waarvan tien keer als invaller.

Voor Van Diermen is de overgang naar De Graafschap een plotsklaps einde van zijn korte carrière in Breda. De verdediger kwam in de winter van 2016, eerst als huurling van van Excelsior, en sinds afgelopen zomer als contractspeler. In totaal speelde hij jaar 27 officiële wedstrijden voor NAC. Zijn contract is ontbonden.

Bliksemtransfer

Van Diermen is op de site van NAC duidelijk over de bliksemtransfer: "Het is vandaag snel gegaan. Dit was uiteindelijk de beste oplossing voor beide partijen. Ik kijk terug op een mooie periode bij NAC en ben trots dat ik hier heb mogen spelen. Ik gun NAC daarom ook het allerbeste en hoop echt dat deze club promoveert."