Kaarten voorverkoop Klûntocht zijn uitverkocht

"Sorry. Alle kaarten in de voorverkoop zijn op. De enige tip die we nog hebben is, probeer het zondag. We beginnen om 13 uur met de verkoop", schrijft de organisatoe op Facebook. Maar waarschuwt meteen: "Let op! Dan is er nog maar een beperkt aantal kaarten."

Op zondag 5 februari wordt de tocht feestelijk geopend op de Grote Markt in Breda. Tijdens deze opening treden Sjansjee, The Party Captains, De Dorini's en Roy Bos, Kas Plant en Feest DJ Toeskee! op. "Daarbij hebben we dit jaar twintig groepen die meedoen aan de Grote Klûnstoet, naast Prins Daan, zijn gevolg en CV Nee Gij Dan", vertelt Jos Filius van de organisatie.

Dit jaar zijn er cafés waar je niet zonder klûnkaart naar binnen kunt. "We zijn ontzettend aan het groeien, daarom hebben cafés gezegd dat mensen alleen nog met een kaart naar binnen kunnen. Je klûnt tenslotte wel voor het goede doel." Dat goede doel is dit jaar Stichting Skatepark Breda.

Snel

Nog nooit eerder ging de verkoop van de kaarten zo snel. "Juist omdat we nu hebben gezegd dat er zonder kaart niet naar binnen gegaan kan worden, kopen mensen sneller een kaart. Ze willen erbij zijn. Op deze manier voorkom je 'zwartrijders'. We hebben een maximum aantal kaarten laten printen, omdat het anders niet in de cafés past."

"De snelle verkoop hebben we ook te danken aan onze actieve promotie op sociale media", vertelt de organisator. "We hebben veel op facebook gepromoot, onder andere ook waar de kaarten verkrijgbaar zijn." Die kaarten zijn te koop bij de deelnemende cafés en de VVV Breda.

Opening

De opening van de Klûntocht is om 13.30 uur op de Grote Markt, waarna er tot 18.00 uur "gekluund" kan worden.

De Klûntocht wordt afgesloten met een prijsuitreiking op de Grote Markt voor de leukst verklede deelnemer, groep of café. Aan het einde van de klûntocht kan er tussen 17.00 en 18.30 uur het traditionele klûnkruisje opgehaald worden bij de Bruine Pij. Ook gaat het pre-carnaval na afloop het in veel cafés nog vrolijk door.