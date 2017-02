Kamer stelt nieuwe vragen na stranden IC Direct

Erik Eggens werkt in Breda en woont in Amsterdam. Hij zat in de trein en deed via Twitter verslag. Uit zijn verslag wordt duidelijk dat ook het oplossen van de storing met deze defecte trein geen sinecure is. "Er komt niet eens meer een evacuatietrein. Gewoon over het spoor lopen en dus bus, met 450 mensen (!)", tweet Eggens.

"Wat een bizar grote operatie, zo'n evacuatie: overal ProRail-incidentbestrijdingswagens en tientallen bussen. Omdat ik in achterste treinstel zat, mag in de voorste bus. Toch weer tien minuten op 4 uur vertraging ingelopen."

Eggens tweette - er zoals gebruikelijk - vrolijk op los. Zijn tweets, waarin hij ook NS-topman Roger van Boxtel vermeldde, kwam reactie uit onverwachte hoek. SP-Tweede Kamerlid Eric Smaling wil duidelijkheid van de minister over de gang van zaken en de aanhoudende problemen. Bijvoorbeeld of de minister van plan is de fabrikant Traxx aansprakelijk wil stellen voor de problemen, zoals dat eerder met de leverancier van de Fyra is gedaan, AnsaldoBreda.

Volgens Smaling klagen Brabantse reizigers dagelijks over de haperende verbinding. Eggens kan dat alleen maar beamen. "De trein rijdt vrijwel nooit normaal."

Breda en Brabant gaven eerder deze maand al een signaal af aan Den Haag over de uitblijvende verbinding tussen Breda en Brussel, zoals burgemeester Depla dat ook al deed bij de opening van het station in september 2016. Ook deze slepende zaak leidde al tot kamervragen.