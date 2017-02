Vicevoorzitter Europese Commissie brengt werkbezoek aan Breda

Šefčovič is verantwoordelijk voor de Europese Energie-Unie. Naast het bezoek aan Breda reist hij later vrijdag door naar metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Het bezoek is onderdeel van de tweede Energy Union Tour langs de lidstaten, waarbij de focus ligt op de concrete resultaten van de Europese Energie-unie.

"Hij begint zijn tour in Breda, omdat we hier een aantal projecten hebben op het gebied van duurzaamheid waar hij in geïnteresseerd is", aldus de woordvoerder.

Het bezoek vindt plaats in de Luchtmachttoren aan de rand van de Haagse Beemden.