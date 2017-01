Wortelopdruk maakt kap bomen Haagse Beemden nodig

Het gaat om bomen aan de Ronde- en Kromme Slagen in de Haagse Beemden. Er worden in beide straten nieuwe bomen geplant.

In de Ronde Slagen gaat de gemeente zes bomen kappen. De bomen staan ter hoogte van huisnummers 2 tot en met 12 en op de hoek bij huisnummer 22. Wel worden er vijf nieuwe Japanse notenbomen, de Ginkgo Biloba 'Tremonia', voor teruggeplant. "Het is een boom die klein en smal blijft en geschikt is voor de groeiplekken", aldus de gemeente in een bericht aan de bewoners.

Twaalf bomen moeten er in de Kromme Slagen gekapt worden. Na het kapwerk haalt de gemeente de wortels weg en herstelt de bestrating. De bomen staan ter hoogte van huisnummers 1 tot en met 11 en op de hoek bij Overkroetenlaan 15.

In de grond is er te weinig ruimte door leidingen en kabels, daarom plaatst de gemeente maar twee nieuwe krentenbomen terug. Ook deze boom blijft klein en smal en is geschikt voor groeiplekken.

Het werk is gepland in het voorjaar van 2017.