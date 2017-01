Bredaas koppel Belinda & José schittert bij LindaTV

De 50-jarige Peter en de 40-jarige Pascal zijn al 20 jaar samen. Met hun drie hondjes wonen zij in Breda. Pascal werkt in de H&M in Breda, Peter geeft BodyBalance les en werkt bij de Efteling. Al tien jaar lang hebben zij de act 'Belinda en José'. Sinds begin januari hebben ze op LindaTV 'De Grote Belinda en José Show'.

"Voor de serie zijn we gevraagd door Produced by MM, die deze serie voor LindaTV maakt", vertelt Peter. "Zij hadden onze filmpjes van singles en optredens gezien en dachten dat wij wel een leuke serie zouden kunnen zijn." Pascal vertelt dat Peter het in eerste instantie niet wilde. "Hij wilde het sprookje behouden."

Maar hoe zijn ze eigenlijk begonnen?

"Tien jaar geleden is het begonnen als grapje, toen hebben we meegedaan aan een missverkiezing. We dachten laten we een leuke playbackact doen en toen wonnen we de derde prijs", vertellen de mannen in hun tv-show over de act.

Maar toch heeft Peter uiteindelijk besloten om mee te doen. "Normaal zien mensen niet wie er achter Belinda & José zit, ze kennen Peter en Pascal niet. Ik heb er voor gekozen om toch mee te doen omdat LindaTV een veilig platform is. Er wordt een mooi en eerlijk verhaal neergezet. Daarnaast is het natuurlijk ook promotie, Belinda & José worden er misschien wat bekender van."

Shoppen en make-up

In aflevering twee gaan de mannen samen shoppen voor glitterjurken, rondkijkend in de winkel komt Peter bij een groen met blauw en zwart glimmende jurk. "Ik lijk in deze jurk wel een beetje de kleine zeemeermin", zegt Peter. Pascal past een kort, glimmend zilver jurkje en komt lachend de paskamer uit. "En ik val zo een beetje in het niets, het is een soort Romeinen pak, een gladiator."

Het koppel gaat altijd al als Belinda & José naar optredens toe. "We maken ons thuis al op, daardoor weet bijna niemand dat Peter en Pascal erachter zitten", vertelt Pascal. "Het maakt het plaatje wel af, het is een act die dan veel geloofwaardiger is", vult Peter aan.

Gewoon twee mannen

"Je trekt wel veel bekijks met een camera die je achtervolgt", zegt Peter. Waarop Pascal hem aanvult: "Mensen denken 'waarom worden zij achtervolgd?', want voor hen zijn wij ook maar gewoon twee mannen." De mannen zijn op de helft van de opnames van de serie. "We leggen de agenda’s naast elkaar en kijken wat voor hen interessant is om te filmen. Op het begin was het een beetje gemaakt, maar nu zijn we eraan gewend."

Shoppen voor jurken en hakken doen de mannen graag, maar het opmaken voor de act is een hele onderneming, blijkt uit een van de afleveringen. Pascal gaat in een roze badjas met hartjes aan tafel zitten. "We gaan met de bouwlamp op tafel, zodat je goed licht hebt, en een gezellig muziekje erbij."

Peter probeert in zijn rode Björn Borg trui zijn wenkbrauwen te doen. “Vrouwen hebben gewoon een hele andere vorm wenkbrauwen. Ik heb een malletje van een wenkbrauw en die kan ik dan met een soort van oogschaduw inkleuren.” Met veel foundation, lippenstift en glitter zijn de mannen omgetoverd in Belinda en José.

Reacties

"We hebben al heel veel leuke, positieve reacties gehad. Je merkt dat steeds meer mensen het zien", vertelt Peter. Pascal haakt daar meteen op in: "Ik had van de week een meeting met de storemanagers van de H&M. Iedereen had het gezien, maar ze vonden het allemaal knap. Ze zeiden dat ik precies zo ben als in het echt."

"Ik word niet graag vergeleken met drag", aldus Peter. "Als wij Belinda & José zijn dan vergeet iedereen gewoon dat er twee mannen onder zitten. Het plaatje is dan compleet." Daarnaast benadrukken ze ook dat het niet alleen een carnavalsact is. "Wij treden het hele jaar door op, niet alleen met carnaval. Het is voor iedereen, jong, oud, gehandicapt, het maakt voor ons niet uit."

Laagdrempelig en interactief

Pascal ziet hun laagdrempeligheid als het sterkste punt van de act, Peter voegt daar hun interactie met het publiek aan toe. "We proberen een praatje met iedereen te maken en zijn altijd eerlijk in wat we doen. Als we niet kunnen zingen omdat we ziek zijn, dan zeggen we eerlijk dat we playbacken."

De mannen zijn van plan door te gaan met hun act tot het niet meer leuk is. "Hopelijk komen er nog veel leuke dingen op ons pad. Een droom van ons zou toch wel zijn om bij iets als RTL Boulevard of Koffietijd te komen, een optreden te geven op landelijke tv", zegt Pascal. "We kiezen altijd de leukste optredens uit. Dat moet wel, we werken allebei nog gewoon dus het moet ook niet te uitputtend worden. Werk blijft de eerste prioriteit, daarnaast", legt Peter hun keuzes uit. "We willen een beetje exclusief blijven", voegt zijn wederhelft daar nog aan toe.

Iedere vrijdag verschijnt er een aflevering van het unieke mannenkoppel op LindaTV.