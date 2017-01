Tweede gestolen pup aangetroffen in Tuinzigt

Op donderdag 26 januari deed een 26-jarige vrouw namens de Zorgboerderij de Mekkerbek aan het Oordeel-Heikant, aangifte van de diefstal van vier nog niet gechipte chocobruine Old English Bulldog pups.

De hondjes zaten bij de moederhond in een afgesloten garage achter de woning bij de boerderij. Ze waren op dat moment bijna zeven weken oud en kunnen eigenlijk pas op de leeftijd van 9 a 10 weken het nest verlaten. De diefstal werd om 07.00 uur ontdekt omdat de garagedeur open stond.

Op zondag 29 januari kwam bij de politie een tip binnen. Daarop kwam de politie in een woning in de wijk Tuinzigt terecht, waar een van de gestolen puppy's werd aangetroffen. De 22-jarige bewoonster werd als verdachte van heling aangehouden.

Later zondagavond werd duidelijk dat het honderd procent zeker om het gestolen hondje ging, aldus de politie. "Het hondje heeft bepaald kenmerken zoals een bruine vlek op het witte linkeroor en een bepaalde aftekening op de kop waardoor zij dit met zekerheid kon verklaren. Het beestje zag er volgens haar naar omstandigheden goed uit." Ze heeft het dier meegenomen omdat zij als bewaarder is aangesteld in afwachting van een officiële beslissing daarover.

De politie hoopt dat mensen zich melden met tips over de verblijfplaats van de overige twee pups. "Want ook de pup van maandag hebben we gevonden na een tip", aldus de woordvoerster.