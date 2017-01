Vijftig abseilen van nieuw Avans gebouw

De vijftig abseilen ter ere van de opening van het drieëntwintig meter hoge gebouw. Confetti en een drumband maakten het feestje compleet. Ook Jacomine Ravensbergen, lid van College van Bestuur van Avans Hogeschool, ging aan een touwtje van het voormalig kantoorpand af.

"Het abseilen is een idee van onze 'evenementen dame', ik vind het een leuk idee maar zelf blijf ik toch liever met beide benen op de grond", vertelt Avans vice-voorzitter Diederik Zijderveld in zijn toespraak. "Je hebt twee perspectieven, het voorzichtige en het ondernemende. Op dit gebied was ik de voorzichtige en Ravensbergen de ondernemende."

Dat voorzichtige en dat ondernemende benadrukt Zijderveld ook nog over een ander onderwerp in zijn toespraak. "Als het gaat om het aanschaffen van een nieuw gebouw dan kijk je ook naar het voorzichtige en naar het ondernemende. Het is iets waar je goed over na moet denken, je moet ook kijken voor over twintig à dertig jaar. Hoe het onderwijs er dan uit ziet en hoeveel studenten er dan zijn. Flexibiliteit is belangrijk."

36 lokalen

De 36 nieuwe leslokalen bieden ruimte aan maximaal 1200 studenten. Het gebouw is uitgebreid door middel van een extra trappenhuis aan de voorzijde. Miriam Haagh, wethouder Onderwijs (PvdA), benadrukt het belang van diversiteit aan gebouwen. Naast het Quadrium zijn er in Breda nog vier andere locaties. De Avans is ook nog gevestigd in Den Bosch en Tilburg.

"De Avans is een groeiende school, dat betekent veel extra studenten, maar ook meer docenten", vertelt Haagh. "Als gemeente moet je dan ook wel letten op de omgeving. Veel omwonenden maken zich dan bijvoorbeeld zorgen over het parkeren van auto's. Daarom is goed overleg altijd belangrijk."

Mooie campus

"Avans betekent veel voor Breda en Breda veel voor Avans", zegt de wethouder. "Het is een mooie campus, met de meest mooie gebouwen. Wij werken als gemeente graag samen met de studenten in de stad."

Het nieuwe gebouw wordt gelijk in gebruik genomen. "Vanaf vandaag staat het gebouw vol geroosterd", aldus de vice-voorzitter.