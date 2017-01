Straatroof fietstunnel Moerlaken maakt buurt onrustig

"Doodeng", reageert Moniek via Facebook van BredaVandaag. "Welke fietsroute je ook neemt, je gaat altijd door industriegebied, polder of tunneltje."

De jongen werd vrijdag kort voor middernacht belaagd door twee twee jonge mannen, diep het fietspad bij het tunneltje aan de Moerlaken aan de kant van de Emerparklaan stonden. "Hij wilde hen voorbij fietsen maar werd door een van die straatrovers bij de keel gegrepen", verklaart de politie. Ze namen zijn mobiele telefoon af en zijn fiets. Daarop zijn ze weggereden de Moerlakenbrug over richting de Hoge Vucht.

De gebeurtenis appelleert aan het onveilige gevoel dat de tunnels vooral in het donker oproepen. Zo zegt Yvette dat ze zich al haar hele leven verbaast over de tunnels. "Dat er niks aan gedaan wordt, weg ermee."

Ook Annette stelt dat de tunnels weg moeten. "Ik vind trouwens de fietspaden in de Haagse Beemden veel te donker, om daar 's avonds te fietsen, zeker alleen. Ik hoop dat ze die gasten te pakken krijgen en flink straffen!"

Wijkraad-voorzitter Ad Brekoo reageert niet echt verbaasd. "De situatie rond de tunnels is al langer bekend, de verlichting is niet best. Daarom hebben we destijds ook bij de Backer en Ruebweg voor een alternatief bovenlangs gepleit." Brekoo verwacht dat het onderwerp woensdag tijdens de vergadering van de wijkraad aan de orde komt. "En dan kijken wat we er mee kunnen en moeten doen."