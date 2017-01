Gestolen puppy aangetroffen in woning Tuinzigt

Politieteam Markdal en Politieteam Weerijs troffen één van de eerder in Baarle-Nassau gestolen puppy's aan. De pup is afkomstig van Zorgboerderij de Mekkerbek. Zij kregen al diverse reacties na de diefstal van de vier pups, de Old English Bulldogs, op Facebook.

Naar aanleiding van een tip bij Politieam Markdal in Breda is in de wijk Tuinzigt in Breda vermoedelijk één van de gestolen pups aangetroffen. In de woning is een 22-jarige verdachte aangehouden.

De zorgboerderij zette donderdag foto's van de gestolen pups op Facebook en die werden bijna 100.000 keer gedeeld.