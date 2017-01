Sportgala zet Bredase sporters in schijnwerpers

In de categorie Sportvrouw zijn atlete Anouk Vetter, golfster Judith van der Voort en Lisa Dreesens genomineerd. Tennisser Matwé Middelkoop, atleet Pieter Braun en motorcoureur Jurgen van den Goorbergh zijn genomineerd als Sportman van het jaar.

Ook zijn er weer drie sporters met een beperking uitgelicht. Luna Jansen (atletiek), Michael Schoenmaker (zwemmen) en Kelly van Zon (tafeltennis) maken in deze categorie kans op de titel.

Daarnaast is er nog een aantal talenten genomineerd. Bij de mannelijke zijn dat Tim Pelkmans (atletiek), Kayo Vos (schaatsen) en Lennart Most (Judo). Mexime van Driel (beachvolleybal), Anna de Visser (acrogym) en Noa Jansen (wielrennen) zijn de vrouwelijke genomineerden.

Bij de Bredase sportploegen gaat het tussen Zwart Wit Heren 1 (Hockey), SBC 2000 (zwemmen) en AV Sprint Masters (atletiek. Daarnaast is er ook nog de prijs der sporters. Dat is degene die via de site de meeste stemmen krijgt van collegasporters.

Naast de zeven prijsuitreikingen is er tijdens de avond naast sport ook muziek, zang en dans. Rens Merkelbach presenteert de avond.

Het Bredase Sportgala wordt 10 februari gehouden in de De Jongzaal vanhet Chassé Theater. De avond begint om 20.30 uur, om 20.10 uur gaat de zaal open. Toegang is gratis. De dresscode is feestelijk.

Stemmen kan nog tot 31 januari via de site van het sportgala: www.sportgalabreda.nl/stemmen