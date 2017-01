Tweetal berooft 16-jarige van fiets en mobiel

Breda

Tientallen huurders moeten corporatiewoningen verlaten na vondst hennep

Bij de drie woningcorporaties in Breda zijn in 2016 bij zesentwintig huurders hennepplantages gevonden. In 2015 ging het om in totaal achttien aangetroffen hennepplantages in corporatiewoningen. De huurders hebben hun woning moeten verlaten.