Breda Live maakt grote namen bekend

Daarnaast komen ook Racoon, DI-RECT, Fedde Le Grand en de Jeugd van Tegenwoordig als hoofdacts op het tweedaagse festival. Guido Weijers is op 7 en 8 juli gastheer van Breda Live.

Voor Hardwell is Breda Live één van de weinige optredens dit jaar in Nederland en het enige in Breda. Marco Borsato staat sinds lange tijd weer in Breda en voor het eerst op Breda Live, net zoals Waylon. Ook voor De Jeugd van Tegenwoordig is dit het debuut op Breda Live. De populaire hiphop act heeft momenteel veel succes met de musical Watskeburt. Nick & Simon en Racoon stonden al eerder op het Bredase festival.

DJ Fedde Le Grand sloot editie 2016 af. DI-RECT staat na een gastoptreden in 2016 van zanger Marcel Veenendaal dit jaar weer met voltallige band op het podium. Debutanten rapper Diggy Dex en de band Rondé maken het programma compleet. Indie pop band Rondé beleefde het afgelopen jaar haar grote doorbraak.

Voor de tweedaagse editie zijn per dag minder kaarten beschikbaar, onder meer om plaats te maken voor een nieuwe foodarea met lokale cateraars.

De kaartverkoop gaat op zaterdag 4 februari om 09.00 uur van start. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.bredalive.nl​ en bij de VVV Breda. Er zijn zowel weekendkaarten als dagkaarten beschikbaar. Een weekendkaart voor Breda Live kost €42,50 (ex. fee).