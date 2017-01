NAC steelt punt in Maastricht na eigen doelpunt

Het bleek vrijdagavond al snel dat MVV een tegenstander van een ander kaliber was dan Achilles '29 en Jong Utrecht. De Limburgers dicteerden de eerste helft en kregen grote kansen om op voorsprong te komen. Pieter Nys werd vrijgezet door Thomas Verheydt, maar de middenvelder prikte de bal over de goal.

Jorn Brondeel hield halverwege de eerste helft zijn ploeg op de been met een wereldredding. Luis Pedro kon vanaf zes meter vrij inkoppen en verlegde de bal naar de verre hoek. Met een uiterste krachtinspanning hield de NAC-doelman zijn doel schoon.

De beste kans voor NAC kwam op naam van Robbie Haemhouts. Uit een corner volleerde de aanvoerder de bal, maar die werd geblokt door een verdediger. Pijnlijk voor NAC was de, onnodige, gele kaart voor spits Cyriel Dessers. Hij is geschorst voor de volgende wedstrijd.

Weinig aanvallend

Wat op viel aan het spel van NAC was dat het aanvallend ver onder de maat was. Manu Garcia en Thomas Agyepong maakten vaak de verkeerde keuzes en hielden de bal te lang bij zich in plaats van een medespeler te bedienen. Toch was het NAC dat begin tweede helft de betere kansen kreeg. Haemhouts mocht nog eens volleren, maar schoot over. Ook na een scrimmage voor de goal ging de bal er niet in.

Hoewel NAC de betere kansen kreeg was het MVV dat een kwartier voor tijd op voorsprong kwam. Na een goed uitgespeelde aanval was het Kelechi Nwakali die voor een leeg doel kon binnentikken: 1-0. Even leek NAC nog op gelijke hoogte te komen, maar Danny Verbeek zag zijn vrije trap knap uit de hoek gehaald worden door de keeper van MVV.

In de blessuretijd werd NAC geholpen door de Limburgers. De bal werd op een knullige manier in het eigen doel gewerkt en dat bracht de eindstand op 1-1.