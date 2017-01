Ontwerpers Gasthuyspoort en Hotel Nassau winnen Welstandprijs 2016

In de categorie Woningbouw ging de prijs naar Bedaux de Brouwer Architecten voor het ontwerp Gasthuyspoort.

De winnaars werden bekend gemaakt tijdens de nieuwjaarsborrel van BLASt en de BNA in poppodium Mezz. De 'Welstandsprijs Breda' bestaat sinds 2015 en is een initiatief van het lokale architectuurplatform BLASt (Breda, Landschap Architectuur Stedenbouw) en de BNA, Kring West-Brabant. De winnaars werden gekozen door een onafhankelijk jury die per categorie drie plannen nomineerde.

Tweede leven

Bedaux de Brouwer Architecten zorgde volgens de jury met de herontwikkeling van de Gasthuyspoort voor een tweede leven van een gedateerd kantoorgebouw uit de jaren zeventig. "En daarmee verwordt een rotte kies in het Bredase stadsweefsel tot een levendige plek met wonen en winkels."

De jury prijst de complexe puzzel van bestaande - en nieuwbouwdelen in combinatie met het gemengde programma van wonen, winkels, horeca en ondergronds parkeren. "Het project blinkt vooral uit door zijn stedenbouwkundige inpassing en de omgang met het bestaande casco."

Grootstedelijke allure

C5 Architecten wordt geprezen voor de goede oplossing voor 'een complexe historisch gegroeide situatie van aangrenzende gebouwen'. "Dergelijke binnenstedelijke ontwikkelingen zijn belangrijk voor een stad, waar perifere winkelstraten kampen met leegstand en waar het voor hotels gebruikelijker is om voor grootschalige nieuwbouw te kiezen", schrijft de jury. "Het is een hotel met grootstedelijke allure geworden, met veel authentieke details en met semipublieke ruimtes, waardoor het een deel van de stad is gebleven."

Jury

De jury voor de Welstandsprijs 2016 bestond uit Ruud van Ginneken (architect bij cepezed en werkzaam als zelfstandige), Arjan Harbers (stedenbouwkundige bij Topotronic en verbonden aan het Planbureau voor de Leefomgeving) en Dingeman Kuilman (algemeen directeur Stedelijk Museum Breda).

De Welstandsprijs Breda bestaat uit de Bredase roede, een oude bouwkundige lengtemaat die uniek was in de Baronie van Breda en destijds essentieel voor de kwaliteit van de gebouwde omgeving.