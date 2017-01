House of DJ's richt pijlen op Amsterdam

House of DJ's liet onderzoek doen naar mogelijke bezoekcijfers. "De uitkomsten hiervan stemden ons bijzonder tevreden, namelijk voor Breda zijn circa 160.000 bezoekers te verwachten", schrijven ze in hun nieuwsbrief.

Echter liet de organisatie ook onderzoeken hoeveel bezoekers er naar hun 'Dutch Dance Experience' in andere steden zouden gaan komen. "Hieruit bleek dat er voor met name Amsterdam toch wel wezenlijke verhogingen op de bezoekersaantallen zijn te verwachten."

Arnold van der Leden en Sven Roumen maakten daarop businessplannen. Het businessplan voor Breda ziet er beter uit dan voor Breda, concluderen ze. "Breda is haalbaar en is dus nog steeds een mogelijkheid, maar als we ons totale House of DJ's concept naar Amsterdam vertalen, is het daar gewoon echt beter te realiseren."

Vandaar dat Amsterdam de voorkeur richt. "Met enige spijt, we waren House of DJ's heel graag in Breda begonnen. We gaan op zoek naar een goede locatie aldaar."

Gelijkertijd kondigen de twee aan op drie manieren geld denken te verwerven. Door sponsoring, verkoop van aandelen en crowdfunding. Dat laatste moet naar verwachting 200.000 euro opleveren.