Studenten Oxford verkennen station Breda

De studenten Architectuur doen onderzoek naar vervoersconcepten en stations. Na hun vijfdaagse bezoek aan stations in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht, is Breda aan de beurt. Arbouw introduceert Breda als 'de negende grootste stad van Nederland'. Hij benadrukt dat dankzij het ontwerp van architect Koen van Velsen wonen, werken, winkelen en reizen in één gebouw samenkomen.

Fedzey, student Architectuur, vindt het praktisch dat alles in één gebouw zit. Hierdoor voelt het voor hem niet als een station, eerder als een 'overdekt winkelcentrum'. "Het is apart, heel kleurrijk en goed ontworpen binnen één thema."

"Dit wordt het monument van de toekomst", aldus Arbouw. "De architectonische kwaliteit heeft aantrekkingskracht vanuit de hele wereld." Hij maakt de vergelijking met het Chassé Park van Rem Koolhaas dat internationale aandacht trok vanuit Spanje.

Student Ed ontdekt het station tijdens een rondleiding, waarbij ze het gebouw van binnen en buiten bekeken. "Het verrast mij dat alles zo modern oogt. Het bezoek aan dit station is een mooi einde van de trip naar Nederland."

Docent George Blumberg heeft een positieve eerste indruk van het station. "Het is erg vooruitstrevend met plaats voor fietsen, auto's en hogesnelheidslijnen." Dit is de vijftiende keer dat de opleiding een excursie doet naar Nederland. "Because they do things like this better than anyone else."