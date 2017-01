Gemeente wil tijdelijk mobiel cameratoezicht Adriaan van Bergenstraat

In de nacht van zaterdag op zondag werd een 23-jarige man uit Rucphen beroofd en mishandeld. Dat gebeurde tussen 00.45 en 01.45 uur op de Adriaan van Bergenstraat. Nauwelijks enkele uren later, rond 04.30 uur, werd een eveneens 23-jarige Bredase in de portiek van een flat aan de straat beroofd van haar telefoon.

Maandag werd bekend dat de politie drie mannen uit Zevenhuizen had aangehouden voor de mishandeling van een aantal voorbijgangers die een gewonde man wilden helpen in de nacht van 13 op 14 januari. De man lag op straat.

In totaal raakten zes personen gewond bij de verschillende incidenten in de voorbije zeven maanden. Daarnaast werden twee personen bedreigd en beroofd, een keer in de Gasthuisstraat en een keer in de Adriaan van Bergenstraat.

De omgeving van de straat heeft ook te maken met overlast van drugsdealers. In september werd een drugsdealer aangehouden op de Nijverheidssingel, een maand later werd een vermoedelijke drugsdealer opgepakt aan de Nieuwe Dieststraat.

De buurt trok afgelopen zomer al bij de gemeente aan de bel over drugsgebruikers die de wijk als alternatieve verblijfplaats kozen nadat de gemeente de Slingerweg schoonveegde. Die overlast verplaatste zich later ook naar het Valkenberg.

De Adriaan van Bergenstraat is vooral in het weekend ook standplaats voor illegale taxi's.

Zie hier een overzicht van incidenten het afgelopen half jaar.