Jeugd weet Bredase bieb weer te vinden

De bibliotheek Centrum kent een groei van 6,3% in de jeugd ten opzichte van het jaar daarvoor. Bij de vestigingen Noord- en Zuid-Breda is het aantal uitgeleende boeken nog meer gegroeid. De regio Noord met 10 procent, bij Zuid met 8 procent.

Dat blijkt uit cijfers van Bibliotheek Breda. Volgens teamleider Frans van den Dungen volgt Breda daarmee de landelijke trend, waar eveneens een stijging te zien is na jaren van daling. "Ook wij hebben een aantal vestigingen gesloten."

De stijging komt mede dankzij goede samenwerking met de basisscholen, vertelt Van den Dungen. "Ons plan ‘Bibliotheek voor de toekomst’ heeft hier misschien ook wat mee te maken. Wij sturen een collectie met boeken naar de basisschool, over een heel jaar zijn dit zo'n vijf boeken per kind. Hierdoor wordt de jeugd weer enthousiast gemaakt. Het is een samenwerking van leerkrachten, ouders en wij als bibliotheek."

Herinrichting

In 2018 gaat de bibliotheek heringericht worden. "We willen de belevingswereld van de kinderen dan nog groter maken. Kinderen moeten spelend kunnen leren en ontdekken. Boeken horen daarbij, maar digitalisering natuurlijk ook. Na deze herinrichting verwachten wij nog meer jeugd."

Om het lezen te stimuleren organiseert de bibliotheek allerlei leesbevorderingsactiviteiten, vertelt de teamleider. Deze woensdag was er voor het eerst een voorleesmiddag, die wekelijks gaat plaatsvinden. "Hiermee willen we de liefde voor het verhaal verhogen. We willen laten zien dat de bibliotheek kan helpen met de ontwikkeling."

Medewerkster Marie-Louise van de Wouw bevestigt dat. "Taal is het eerste waar kinderen mee in aanraking komen. Lezen legt een basis voor later, het is belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen."

Voorleesmiddag

"Met de voorleesmiddag willen we ouders enthousiast maken dat voorlezen leuk is. Natuurlijk willen we ook dat kinderen zien dat het leuk is en daardoor later ook meer zelf gaan lezen."

Tussen de boekenkasten staat moeder Wikke de Bruin met haar twee kinderen. "Ik heb een meisje dat beginnend lezer is en een jongen waarvan ik vind dat hij meer moet gaan lezen. Vroeger toen ik studeerde las ik ook veel. Ik denk dat als mijn kinderen nu meer lezen, het daardoor ook beter gaat op school. Het wordt hier in de bibliotheek ook allemaal goed geregeld."