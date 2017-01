Aantal vacatures regio verdubbelde in jaar tijd

Het UWV telde in december 2016 4820 vacatures, 2428 (102 procent) meer dan een jaar eerder. Sterke stijgers in procenten waren Zorg en Welzijn (176 procent) en Transport en Logistiek (173 procent).

Afgelopen december waren daar bij het UWV respectievelijk 323 en 742 banen beschikbaar. In absolute aantallen is er veel vraag naar technisch personeel. In de database stonden in december 1824 banen, 901 meer dan een jaar eerder én ook liefst 356 meer dan in november 2016.

Voor de vraag naar technisch personeel is een simpele verklaring, stelt UWV-woordvoerder Rini van der Linden. "Er zijn weinig vakmensen beschikbaar, omdat steeds minder jongeren voor techniek kiezen." Bij Zorg & Welzijn speelt het imago een rol. "Daar is de afgelopen jaren veel bezuinigd. Dat maakt het minder aantrekkelijk", geeft hij aan.

Afname

De groei van het aantal vacatures loopt in gelijke pas met de afname van het aantal ww-uitkeringen. In Breda hadden in december 4685 personen een werkloosheidsuitkering, 448 minder dan in december 2015, een afname van 9 procent.

In de bouw was er een afname van 36 procent aan een ww-uitkeringen in een jaar tijd, 700 personen tegenover 399 meer een jaar eerder. Overigens kunnen er meer mensen op zoek zijn naar werk. "Wij registreren alleen de uitkeringen en de vacatures, niet de mensen die werk zoeken", geeft de woordvoerder van het UWV aan.

Lager groeiniveau

Tussen juli 2015 en juni 2016 groeide het aantal vacatures met 14 procent. In deze periode ontstonden er in West-Brabant gemiddeld 2.800 nieuwe vacatures per maand, waarvan een flink deel telkens werd ingevuld. UWV verwacht dat de vacaturemarkt blijft groeien, maar wel op een lager groeiniveau dan het huidige.

Volgens de arbeidsmarktprognose 2016-2017 van UWV ontstaan in Nederland in 2017 naar verwachting de meeste nieuwe vacatures in de detailhandel, zakelijke dienstverlening en zorg & welzijn. Ook in horeca, industrie, groothandel, ICT, bouw en vervoer & opslag wordt een aanzienlijk aantal vacatures verwacht. "In de landbouw ontstaan in 2017 weinig vacatures."