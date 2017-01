NHTV-studenten zetten toiletjuffrouw station in het zonnetje

De studenten hebben twee ns-medewerkers gevraagd de toiletjuffrouw mee te lokken naar een tafel op het station. De toiletjuffrouw krijgt taart, een bos bloemen, een groot applaus en een kroontje op haar hoofd. Daarnaast is haar ook nog een kaart overhandigd waar alle winkels in het station hun naam op hebben geschreven.

"De toiletjuffrouw is heel erg blij", laat docent Angelica van Dam weten. "Deze experience had zowel impact op de studenten en docenten als op de toiletjuffrouw. Het is een prachtig voorbeeld van de open brief van Rutte deze week."

Tijdens een experience design les kregen de studenten de opdracht om een 'thank you experience' voor de toiletjuffrouw te ontwerpen. De studenten hadden een half uur om een experience te verzinnen en deze met elkaar te delen. Daarna vertrokken ze naar het station, daar hebben ze in nog eens een half uur het, inclusief voorbereiding, uitgevoerd.

"Wij willen graag bijdragen aan de maatschappij, aan sociale relaties", vertelt de docent. "We wilden iemand in de buurt bedanken, toen kwamen we uit bij het station. De studenten hebben gezamenlijk mogen kiezen wie."