Grootste Cultuurnacht Breda ooit begint vrijdag

De opening van de avond vindt plaats bij Pier 15. "Het is voor het eerst dat we de opening op deze locatie houden, een unieke locatie. De opening wordt in samenwerking met studenten van het AKV Sint Joost georganiseerd", vertelt organisator Femke Klein.

"Wij willen mensen laten zien dat het een avontuurlijke nacht is", vertelt Klein. "Het is een nacht waar je bij moet zijn en nooit weet wat je tegenkomt. Het is een avond vol verrassingen, vandaar het thema 'het avontuur lonkt'."

"Dit jaar hebben we weer een aantal nieuwe deelnemers", zegt de organisator. "Ook die maken weer een nieuw eigen programma met verschillende partijen. Het Grand Theatre en Stichting Tientjes zijn bijvoorbeeld nieuw."

"Ik verwacht dat het programma weer heel verrassend en bijzonder is. Een deelnemer staat wel op papier uitgelegd, maar toch kan het dan in het echt compleet anders zijn. Ik verwacht dat minstens 3 à 4 dingen mij wel echt raken."

Kindercultuurnacht

Er is ook een speciale Kindercultuurnacht, die van 19.00 tot 21.30 uur duurt. Het programma voor de kids van 4 tot en met 12 jaar, gaat langs 14 verschillende locaties.

"Vorig jaar hebben we voor het eerste de Kindercultuurnacht gehouden, dat is zo goed bevallen dat we deze er dit jaar weer bij vinden horen", vertelt Klein. "Maar dan nog een stuk uitgebreider."

