Afvalzwendelaars krijgen tot 12 maanden celstraf

De leidinggevenden verstopten in 2010 en 2011 illegaal restafval in containers met balen papier. Twee broers, die gedeeld eigenaar waren van de fabriek, krijgen respectievelijk 12 en 6 maanden celstraf. Verantwoordelijk voor de verkoop in Azië is de derde verdachte, hij krijgt hiervoor 9 maanden gevangenisstraf.

De officier van justitie had celstraffen tot 15 maanden geëist. De reden dat deze lager uitvallen is omdat de verdachten een blanco strafblad hadden en het te lang geleden is.

Tussen het oud papier, wat het bedrijf verkocht aan onder meer bedrijven in China, werden bij controles ook andere afvalstoffen gevonden. Hiervoor had het bedrijf geen vergunning en daardoor handelde zij bewust in strijd met de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA), aldus de rechter. De verdachten hebben hiermee milieuvoorschriften ondermijnd en valse concurrentie gecreëerd.

De oudste broer heeft daarnaast ook nog gefraudeerd met paklijsten. Hij vermeldde een hoger gewicht dan daadwerkelijk in de containers zat, dit leverde meer winst op. Volgens de rechtbank is er daarom sprake van valsheid in geschrifte.