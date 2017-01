Brasserie Bardot laat oogje vallen op pand buurman

Het pand wordt voorlopig nog gehuurd door de bank, die twaalf maanden de tijd heeft te zoeken naar een andere locatie. "Dat geeft ons de tijd iets te bedenken", vertelt Klein, die samen met Petra Flenter en Hans Molkenboer eigenaar is van de brasserie. De keuken van Bardot bevindt zich achter het pand van SNS. "Die barst uit zijn voegen, dus daar moeten we sowieso wat mee. En het pand is te duur om verder niks mee te doen."

De uitbreiding richting de 'glitterrotonde' zou de tweede uitbreiding van Bardot zijn. In 2014 opende de op Franse leest geschoeide brasserie aan het toen qua horeca nog relatief rustige plein. Een jaar later betrok wijnbar Petit Bardot het pand op de hoek met de Ginnekenstraat.

"En in de tussentijd is er veel gebeurd", verwijst Klein naar de verschillende nieuwe horecazaken op het plein én de plannen die er zijn. "Dat houdt voorlopig niet op." Die zaken zitten elkaar niet in de weg, geeft hij aan. "Je maakt elkaar sterk. Je hoort ook van het publiek dat heel enthousiast is."

Volgens Klijn is het Van Coothplein inmiddels een van de mooiste stekjes van Breda en omgetoverd tot een waar horecaplein. "Dat hadden Hans en Petra wel voor ogen. Het is een unieke toegangspoort tot de stad en de verbinding tussen centrum en de Wilhelminastraat."

Bardot kreeg afgelopen jaar de titel Fijnste Franse van Nederland. "Dat geeft aan dat we op de goede weg zijn", vertelt de trotse Klijn. Het publiek weet de weg dus inmiddels goed te vinden. "Kijk naar afgelopen zaterdag, toen was het nul graden met een winterzonnetje en zaten mensen met hun jas aan lekker op het terras alsof het wintersport is."