Bredase scoort Facebookhit lied over PVV

De in Breda wonende Annemiek Ottenhoff uit Amsterdam plaatste zondag 22 januari een filmpje op Facebook, waarin ze zingt over de PVV. "Ik heb het geplaatst voor mijn tweehonderd facebookvrienden, weet ik veel dat het in no-time over het hele internet gaat", vertelt Annemiek. "Anders had ik het wel op Youtube gezet, dan verdien ik er nog geld aan."

Het regende reacties op haar lied. "De assistent van Wilders heeft me ook al gebeld, Wilders gaat me een belletje geven zei ze." Daarnaast is 'de zangeres' ook al benaderd door SBS6, Radio 538 en BN De Stem. Haar filmpje is gedeeld op Dumpert en VKMag, maar ook nog door veel mensen persoonlijk. "Mijn dochter heeft uiteindelijk mijn Facebook maar op openbaar gezet."

Geld

Inmiddels wil ze er wel geld aan gaan verdienen. "Ik ga mijn nummer opnemen als carnavalskraker, want wie A zegt, moet B zeggen. Al het geld wat dat lied opbrengt, gaat naar mijn stichting Sociaal Breda. Ik heb zelf ook niks."

"Ik ben net aan het verhuizen, waar ik eigenlijk geen tijd en geld voor heb. Ik ben namelijk uit mijn flat weggepest", vertelt de oprichtster van Sociaal Breda. "Mijn rechten zijn ook belangrijk, ik heb me niet voor niks 'de tering' gewerkt."

Eerlijkheid

Annemiek strijdt voor eerlijkheid. "Ik durf het tenminste. Veel mensen zijn het waarschijnlijk met mij eens maar die houden hun mond. Ik heb geen hekel aan getinte mensen, als dat nu zo lijkt. Ik ben het vooral oneens met Mark Rutte." En dat benadrukt ze ook in haar lied: "En als je niet stemt op PVV, ga dan maar lekker met Markie mee. Want die sturen wij over zee, hatsjee."

"Dag Rutte, op kutte, dat is mijn mening", zegt ze. "Is dit nu het land waar ik trots op moet zijn? De manier waar veel dingen op gedaan worden ben ik het niet mee eens. Ik zeg niet dat alles wat Wilders zegt goed is, hij kan ook wel eens wat milder zijn. Maar op de PVV stemmen, dat doe ik zeker."