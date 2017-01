Man werd mishandeld bij straatroof Adriaan van Bergenstraat

De man werd bewusteloos in een steegje nabij de parkeerplaats van het appartementencomplex aangetroffen. Zijn mobiele telefoon en portemonnee waren gestolen. In het ziekenhuis werd vastgesteld dat hij een zware hersenschudding heeft. Hij weet zelf niet wat er gebeurd is.

"Het slachtoffer vertelde dat hij met vrienden uit geweest was in Breda. Ze hadden diverse cafés bezocht en een hapje gegeten in een restaurant. Iets voor 01.00 uur belde hij zijn vriendin die zoals eerder was afgesproken, hem naar huis zou brengen", laat de politie weten. "Hij liep vervolgens naar de Adriaan van Bergenstraat alwaar hij voor het appartementencomplex op haar zou wachten."

Wat er daarna gebeurde kan hij zich niet herinneren. "Het eerst volgende wat hem bij staat is dat een jongen hem aanspreekt, die hem vertelt dat de politie gebeld is. Hierna werd hij met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd."

Het steegje waarin hij werd aangetroffen was circa 15 à 20 meter van de plek waar hij stond te wachten. Zijn kleding was besmeurd, hij had een schaafwond op zijn voorhoofd en een pijnlijke rechterschouder. In het ziekenhuis werd een zware hersenschudding vastgesteld. Zijn mobiele telefoon en portemonnee waren gestolen. Zijn pas werd door de bank geblokkeerd omdat er drie keer de verkeerde code was ingetoetst. De politie stelt een nader onderzoek in. Er worden onder meer camerabeelden bekeken, getuigen worden opgeroepen te reageren.