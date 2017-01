Zoektocht naar eigen ruimte frustreert jongeren Haagse Beemden

De jongens werden weggestuurd omdat zij ongewenst waren, vertelt Peter Rovers van 't Kraaienest, hebben de jongens vernielingen aangericht. "Ze hebben de vlag eraf gehaald en leuzen opgeschreven. We hebben de groep twee keer gesommeerd om weg te gaan. Toen zij niet weggingen hebben we de politie gebeld."

Lars Hobma, woordvoerder van Generation HB, ontkent die vernielingen. "'s Middags hebben wij een gesprek gehad met wethouder Patrick van Lunteren over onze plannen. Die plannen wilden we op papier zetten en daarom hadden we 's avonds met de groep afgesproken bij het Kraaienest. We bestelden een drankje en opeens werd ons verteld dat we ongewenst waren."

De jongens van Generation HB hebben expres op de politie gewacht, vertelde Hobma. "We wilden alles even met de politie kortsluiten. We begrepen namelijk niet waarom we daar mochten zitten. Nadat mijn vader is gekomen en met het bestuurslid heeft gepraat, werd duidelijk dat er een besloten vergadering was. Uiteindelijk hebben we een goed gesprek gehad met de politie."

Jong en oud

"Generation HB huurt geen ruimte in ons centrum", zegt Rovers. "Wij faciliteren alleen plekken voor verenigingen die bij ons huren. We hebben al heel lang geprobeerd jongeren meer in ons centrum te krijgen, maar de gemeente werkt dat vaak tegen. Toch proberen wij een cultureel centrum voor jong en oud te zijn."

Wethouder Van Lunteren noemt het kennismakingsgesprek een 'goed gesprek'. "De jongens zijn tussen de 13 en 21 jaar en willen meer activiteiten in hun deel van de Haagse Beemden. Besproken is wat de jongens graag nog willen zien in de wijk en de aanpak hiervan."

​Inventariseren

"Wij als gemeente gaan nu inventariseren wat wij al doen in hun deel van de wijk: Kesteren, Asterd, Kroeten en Heksenwiel", legt Van Lunteren uit. "De groep gaat een plan maken met wat zij precies willen. Die twee dingen leggen we naast elkaar en dan kijken we wat er gedaan kan worden. Al heb ik ze wel verteld dat dit niet binnen een half jaar kan."

Lars Hobma vindt dat ze met het gesprek met de wethouder nog niet heel ver zijn gekomen. "Hij heeft ons verteld dat het lang kan duren. De eerste keer ben ik alleen naar de gemeenteraad gegaan, toen waren ze niet echt onder de indruk. Nu zijn we met iets van zeven jongeren gegaan en dan wordt er opeens wel actie ondernomen. Als er niks gebeurt, krijg je dit soort taferelen. Dat we worden weggestuurd worden uit een wijkcentrum."