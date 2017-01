Jongens overvallen wederom pizzakoerier in Hoge Vucht

De buit was daardoor zeer gering, meldt de politrie, omdat het bedrijf slechts een heel klein bedrag als wisselgeld meegeeft aan de bezorgers.​

Het slachtoffer reed over de Mechelenstraat in de richting van het Belgiëplein. Hij zag dat ter hoogte van de school een knul de weg opliep, waardoor hij moest stoppen. Er kwamen twee andere jongens bijstaan. Ze gingen om hem heen staan en kreeg een duw waardoor hij uit balans raakte. De bezorger voelde dat een van de straatrovers een gering geldbedrag uit zijn jaszak griste. Hierna renden de daders een steegje naast de school in.

De politie heeft in de omgeving nog tevergeefs gezocht naar de daders. Het slachtoffer deed aangifte. Hij vertelde aan de politie dat hij op zijn scooter een bestelling bezorgd had in de wijk Belcrum.

Het zou gaan om drie jongens tussen de zestien en achttien jaar met een licht getint uiterlijk, twee van hen hadden kort zwart haar. Een van de daders droeg een zilvergrijs/wit kort jack met capuchon, de andere twee rovers hadden donkere kleding aan.