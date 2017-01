Drugsgerelateerde arrestaties nemen toe in Breda

Dat is al bijna twintig procent van de aanhoudingen in het laatste halfjaar van 2016. Toen werden in elk geval zo'n 56 personen gearresteerd in verband met drugszaken.

Hennep

Er werden in totaal sinds juni 2016 2.346 hennepplanten en 21.274 hennepstekken gevonden. Van de hennepstekken gaat het dit jaar om meer dan 20.000 tegenover zo'n 500 in het laatste half jaar.

Burgemeester Paul Depla schrikt niet van de cijfers. "Ik denk dat het aantal ruimingen nog vele malen groter zou kunnen zijn als we meer capaciteit zouden hebben en meer meldingen zouden krijgen. Illegale hennepplantages zitten op zoveel plekken, in zoveel wijken, dat het erg naïef zou zijn om te veronderstellen dat we in Breda verschoond zouden blijven van illegale plantages en stekkerijen."

Vondsten

Daarnaast werd ook nog minimaal veertig kilo aan geplukte hennep gevonden. De politie nam ook minimaal 4400 kilo cocaïne, 215 bolletjes en 11 ponypacks aan harddrugs in beslag. Ook werden er verscheidene keren aanhoudingen gedaan vanwege softdrugs. In 2017 zijn er al twee keer vaten met chemische stoffen, mogelijk drugsafval gevonden. Een keer in Bavel en één keer in de auto van een Bredanaar op de A27 bij Oosterhout.

Van de 35 onderzochte drugsmisdrijven vond er bij negen geen aanhouding plaats. Er werden drie vuurwapens, een imitatiewapen en een stilettozakmes gevonden.

In negen gevallen werden de plantages of stekkerijen aangetroffen tijdens regionale of Brabantse acties tegen de drugscriminaliteit. Ook kwam er een zaak naar boven door een langdurig drugsonderzoek. Toevalstreffers waren er ook, zoals bij een brand in een pand aan de Ginnekenweg.

Veiligheid

Volgens de burgemeester zijn meldingen niet alleen belangrijk voor de gemeente, maar ook voor de mensen zelf. "Je zal maar naast een hennepplantage wonen, met alle gevaren van brand en giftige stoffen vandien. Melden is dus niet verlinken van een aardige buurman, maar is opkomen voor je eigen veiligheid."

"Het zou me pas zorgen baren als we niets meer zouden ruimen", vertelt de burgemeester. "Geen ruimingen zou betekenen dat we niet goed kijken, de illegale markt zich nog meer aan ons zicht onttrekt en we minder bondgenoten in de samenleving zouden hebben omdat er minder gemeld zou zijn. Helaas is de illegale drugsmarkt met plantages en stekkerijken een werkelijkheid die ook in Breda bestaat."

De gemeente focust zich voornamelijk op de aanpak van vitale schakels. "Gemiddeld telt een plantage 150 planten. Als je dus door een stekkerij van 13.000 stekjes oprolt, voorkom je daarmee meer dan 80 plantages. De effectiviteit van de aanpak van stekkerijen is dus veel groter. Daarom deze gerichte aanpak waarin we gelukkig ook steeds vaker succes boeken."