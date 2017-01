Studentenkamerfestival Stukafest komt met huiskamertour

Stukafest is een landelijk initiatief dat jaarlijks in zestien steden wordt gehouden. Tijdens de avond staan er in verschillende studentenkamers artiesten geprogrammeerd, waarna de bezoeker zelf kiezen naar welke kamer hij gaat.

Toch doet de organisatie in Breda het dit jaar net iets anders. "Wij hebben dit jaar een huiskamertour georganiseerd", vertelt Renske van Raak, een van de organisatoren. "Er gaan drie groepen, onder leiding van iemand van de organisatie, langs drie verschillende studentenkamers met na afloop een afterparty in de Bruine Pij. Op deze manier krijgt de bezoeker de kans om alles te zien."

Deze avond spelen The Howlin' en Tom Neven allebei in een kamer, Victor Luis van Es maakt de bezoekers aan het lachen in weer een andere kamer. Tijdens de afterparty laat de band Aidan & The Wild van zich horen.

Om 19.00 uur wordt er verzameld bij de Bruine Pij, het eerste optreden gaat om 20.00 uur van start. Daarna volgt een route langs de kamers, de tour eindigt om 22.15 uur in de Bruine Pij met een afterparty. Meedoen aan het festival kost €7,50. Aanmelden kan van tevoren via de facebookpagina van het evenement. Er hoeft pas op de avond zelf voor aanvang van de route betaald te worden.