Sporter Cynthia Houben wil een voorbeeld zijn

BredaVandaag stelt ze aan je voor. Deze keer Cynthia Houben, die haar eigen instagramaccount, bedrijf en website heeft.​

De 27-jarige Cynthia Houben uit Breda is pas twee jaar actief met Instagram, maar heeft al zo'n 35.500 volgers. Samen met haar ex heeft ze het bedrijf GymJunkies, wat op Instagram ook goed is voor zo'n 11.800 volgers. Daarnaast heeft ze sinds acht maanden haar eigen website, waar ze regelmatig blogs post over sport, fashion en mindset.

"Eigenlijk begon ik Instagram twee jaar geleden voor mezelf, het stond ook op privé", vertelt Houben. "Maar na een maand of twee à drie veranderde het al in voornamelijk sportgerelateerde foto's, ook vanwege het bedrijf GymJunkies wat ik met mijn toenmalige vriend opzette."

Ziek

De sporter heeft diabetes type 1 en de ziekte van Lyme, maar ze laat zich daardoor niet uit het veld slaan. "Ik ben heel veel ziek. Daarnaast heb ook tegen een depressie gevochten, waar ik mede dankzij krachttraining uit ben gekomen. Vroeger gaf ik heel snel op, maar nadat ik het boek over de wet van aantrekking had gelezen veranderde mijn mindset compleet. Ik wil nu nooit opgeven."

Mindset is dan ook iets wat heel belangrijk is voor Houben. "Toen ik een meer positieve mindset kreeg, zag ik pas hoeveel kracht ik eigenlijk heb en wat ik heb bereikt. Dat wil ik ook graag overbrengen aan mijn volgers. Iedereen moet in zichzelf geloven. Ik wil ook niet dat ze tegen mij opkijken, ik wil een voorbeeld zijn. Ik kon niks en dacht dat ik niks kon bereiken, kijk mij nu."

Ook wil ze haar volgers leren hoe ze dingen moeten accepteren. "Omdat ik chronisch ziek ben, heb ik geleerd hoe ik moet accepteren dat ik dingen niet kan. Ik schrijf er niet te vaak over, omdat mensen dat op een gegeven moment denken 'dat weten we nu wel'. Andere mensen die chronisch ziek zijn, wil ik laten zien met wat voor mindset het leven aangepakt moet worden."

Jezelf zijn

"Tegenwoordig ben ik zoveel mogelijk mezelf", vertelt Houben. "Ongeveer anderhalf jaar geleden was ik veel oppervlakkiger, ik was niet helemaal mezelf. Ik had het gevoel dat er veel druk op me stond, vooral in het sportwereldje. Toen heb ik de knop omgezet. Omdat ik mezelf ben, is mijn bereik denk ik snel gegroeid. Daarom schrijf ik nu ook over mindset en fashion, ik schrijf en post wat mij interesseert."

"Inspiratie komt voornamelijk uit mezelf", vertelt de Bredase. "Als ik inspiratie heb, dan schrijf ik. Heb ik geen inspiratie, dan kan het zomaar zijn dat ik een paar dagen of een week niks post. Dat werkt voor mij, dat typeert mij ook wel. Ik wil niks doen omdat het moet, dan is het voor mijn gevoel vaak ook minder goed."

Dankbaar

De instagrammer en blogger verdient haar geld met dit werk. "Ik vind vooral de vrijheid erg fijn. Ik kan vanuit huis werken en dat is erg handig omdat ik vaak ziek ben. 24/7 ben ik aan het werk, maar het voelt eigenlijk totaal niet als werk. Afgelopen jaar heb ik in mei mijn baan op kunnen zeggen."

Ze vertelt dat ze heel dankbaar is dat ze dit kan doen. "Natuurlijk heb ik dromen, maar ik ben heel erg van in het moment leven. Ik zie wel waar het heen gaat, maar ik ben dankbaar voor alle kansen die ik krijg."

"Met een open mindset, komt alles goed", vertelt ze. "Toen mijn ex en ik uit elkaar gingen, was het moeilijk om samen te werken. Beiden zijn we in de afgelopen twee jaar spiritueel gegroeid en dan is er geen plek voor haat en jaloezie. Door met elkaar te communiceren, kunnen we ons goedlopende bedrijf nog verder laten groeien. Hij is nu mijn beste vriend."