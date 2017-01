Breda Live beslaat voor het eerst twee dagen

Nieuw is de foodarea met lokale cateraars. "We willen dit de beste editie maken van Breda Live tot nu toe", zegt Farah Florijn van Volver. Het aantal kaarten per dag gaat daarom met 10 procent omlaag.

Hiermee wil Breda Live extra ruimte op het terrein creëren voor de nieuwe foodarea. Florijn: "We willen het serviceniveau van Breda Live verhogen. Bezoekers moeten als gast worden ontvangen en het mag ze de gehele dag nergen aan ontbreken." Voor de samenwerking met lokale cateraars is bewust gekozen. "Het benadrukt onze regionale identiteit." Die is ook al uitgedrukt in de herkomst van de bezoekers. "Tachtig procent komt uit Breda, liefst zestig procent zelfs van binnen een straal van vijf kilometer van het Chasséveld."

Als tweedaags festival kan Breda Live deze veranderingen doorvoeren, geeft ze aan. "Bovendien kan Breda Live de beste Nederlandse acts blijven programmeren en investeren in show en aankleding. Voor beide dagen hebben we topacts."

Het programma voor Breda Live 2017 wordt op zaterdag 28 januari bekendgemaakt via onder meer de website van het festival, social media kanalen en deze website.

De kaartverkoop gaat op zaterdag 4 februari om 09.00 uur van start. Er zijn zowel weekendkaarten als dagkaarten beschikbaar. Een weekendkaart voor Breda Live kost €42,50 (ex. fee). Afgelopen jaar was het festival in drie uur uitverkocht.