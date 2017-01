NAC wint met 2-0 van Achilles

De Bredanaars wonnen met 2-0. De wedstrijd had een veel ruimere uitslag moeten opleveren.

Bij rust leidden de Bredanaars met 1-0 door een goal van topscorer Dessers. Dat had toen al ruimer kunnen zijn, maar de thuisploeg miste geluk en scherpte. Bijvoorbeeld Korte, die vlak voor rust vrij werd gezet door Dessers, maar de Groesbeekse bezoekers niet op grotere achterstand wist te zetten.

In de tweede helft bleek het voor NAC lastig meer gaten in de verdediging van de bezoekers te schieten. De thuisploeg creëerde wel, maar voor effectiviteit kregen de elf van Vreven een onvoldoende. De coach, die maandag ook al met 2-0 won in Utrecht, had wel een gouden wissel. In de laatste minuut bracht hij Rommens in het veld voor middenvelder Garcia. Die scoorde enkele tellen later de 2-0, tot grote vreugde van de iets meer dan twaalfduizend bezoekers. Die hadden weer iets om lekker te springen.

NAC blijft vijfde staan, twee punten achter Volendam en drie achter MVV. Dat speelt morgen tegen VVV.

