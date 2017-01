SV De Baronie viert jubileumjaar met jubileumboek

Deze week startte de vereniging het jubileumjaar met een feestelijke interne competitieavond, zoals elke dinsdag. Dit keer kreeg deze avond een extra tintje. Burgemeester Paul Depla opende de competitie door de eerste zet te maken.

Belangrijker, Depla nam het 180-pagina's tellende jubileumboek in ontvangst in het tegenwoordige clubhuis De Vredenbergh, waar de vereniging inmiddels drie jaar onderdak heeft. Daarvoor ging SV De Baronie een aantal jaren als een paardensprong door de stad. In het verleden in De Beurs en de Schuur, en meer recentelijk in Steunpunt Boeimeer, buurthuis de Meidoorn en aan het Graaf Hendrik II-plein.

Depla ontving het boek uit handen van Karoly Kapitany. Dat jubileumboek werd samengesteld door Eduard Fakkel en Hans Korsse. In het boek is veel van de historie opgenomen uit het boek dat Edwin Lesmann maakte ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan.

Een eeuw aan generaties

Tijdens het schaaktoernooi was misschien wel het oudste of langst actieve lid van een Nederlandse sportvereniging eveneens aanwezig: André van Weelde, 97 jaar, 80 jaar lid.

Daarmee beslaat de vereniging bijna een eeuw aan generaties. Want ook jeugdspelers weten de weg te vinden naar de vereniging. Zij krijgen les volgens het leerplan van de KNSB, zodat ze later eventueel kunnen doorstromen naar een van de competititeams, waarvan voor het eerste sinds lange tijd weer op landelijk niveau actief is.