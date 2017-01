Bredase fotograaf is genomineerd voor Zilveren Camera

"Hoe en wat is nog even een verrassing", vertelt hij. Hij stuurde verschillende series in, net als afgelopen jaren. "Als journalistiek fotograaf hoor je elk jaar wat in te zenden. Dit viel in de smaak blijkbaar." Hij is blij met deze nominatie: "Retetrots natuurlijk! Zeker als je leest dat er meer dan tienduizend beelden zijn ingezonden."

De volledige bekendmaking van de genomineerden vindt plaats op vier verschillende momenten, uitgesmeerd over de periode tussen 23 januari en 2 februari. De Zilveren Camera wordt op zaterdag 4 februari uitgereikt tijdens een bijeenkomst in Hilversum.

Mangold fotografeert al iets meer dan tien jaar voor BNDeStem. Ook is hij sinds die tijd docent fotojournalistiek en documentaire fotografie aan de School voor Fotografie in Breda en Utrecht. Daarnaast werkt hij aan een documentaire over kathokiek Brabant. "Daar ben ik ook al tien jaar mee bezig. Daar komt dit jaar een boek van."

Mangold studeerde fotografie aan St Joost in Breda.