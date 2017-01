VVD en SP kritisch over afschaf kerstboomverbranding

"Kinderen vermaken zich met eerst het verzamelen van de bomen, maar evenzeer met het daarna aanschouwen van het vuur", schrijven Carla Kranenborg-Van Eerd (VVD) en Dirk Uijl (SP) aan wethouder De Beer (D66). "De hiermee gepaard gaande warmte, gezelligheid en saamhorigheid past bij onze dorpen en wijken, past bij Breda. Daarom heeft het ons verbaasd vlak voor het einde van het jaar, te vernemen dat de laatste kerstboomverbrandingen aanstaande waren."

De VVD en SP stellen een vooruitstrevend duurzaamheidsbeleid te steunen. "Echter, er is een verschil tussen vooruitstrevend en dogmatisch. Als we alles afschaffen wat leuk is, maar een (beperkte) bijdrage levert aan uitstoot, valt het draagvlak voor een vooruitstrevend duurzaamheidsbeleid weg. Dat zouden wij zonde vinden."

Criteria

De twee fracties vragen zich af welke criteria de wethouder hanteert voor het vanuit milieuoverwegingen wel verantwoord zijn van activiteiten? "Gaat u alle activiteiten die niet aan die criteria voldoen afschaffen?"

Ook willen ze weten hoeveel mensen de afgelopen kerstboomverbrandingen hebben bijgewoond en hoeveel officiële klachten er zijn binnen gekomen als gevolg van de afgelopen kerstboomverbrandingen.

De twee fracties willen weten of De Beer bereid is het besluit tot het volledig afschaffen van de kerstboomverbrandingen te heroverwegen en of dorpen en wijken die zelf initiatieven nemen tot kerstboomverbrandingen op organisatorische, facilitaire en financiële steun kunnen rekenen.