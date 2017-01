Bredanaar met verdachte vaten chemische stof aangehouden

Agenten zagen dat de chauffeur verschillende vaten met een chemische stof als lading in zijn auto bij zich had. De man kon echter geen vergunning tonen om deze stof te mogen vervoeren, ook had hij geen begeleidend schrijven bij zich, en waren de vaten niet op de juiste manier verpakt. "Kortom, er klopte niet veel van de wijze waarop de vaten vervoerd werden. Het vermoeden rees dat hij bestanddelen voor het produceren van drugs vervoerde", aldus de politie.

De man is vervolgens als verdachte van overtreding van de opiumwetgeving aangemerkt door de agenten. Hij is aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex in Breda. Zijn auto en de lading zijn in beslag genomen voor onderzoek. De man is in verzekering gesteld en wordt gehoord.