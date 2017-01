Eenmalig hoofdsponsor Kasparov vrijdag op NAC-shirt

Hij werkte er zelfs een paar jaar, als account manager. "Mooi he, van supporter tot medewerker en sponsor."

De tientallen reacties van soms wildvreemden bevestigen dat hij er goed aan gedaan heeft zich voor een keer als hoofdsponsor aan de club te verbinden, door mee te doen aan de veiling die hoofdsponsor CM voor Serious Request had opgezet.

Zijn gezicht straalt als hij het vertelt in zijn kantoor in de voormalige watertoren bij het Wilhelminapark. Maar eerst een mogelijk misverstand wegnemen. "Ik ben niet loaded of zo dat ik dit doe." Want ook al staat NAC centraal in zijn leven: business is business. "Ik heb goed doorgerekend wat omgeslagen naar een wedstrijd dit waard zou zijn en voor mezelf bepaald welk budget we nog vrij hadden voor dit soort zaken. Daar kwam een bedrag uit, dat overigens niet veel hoger lag dan de zeventienduizend euro die we betalen."

Bovendien: "Ik geloof in de commerciële meerwaarde van deze actie. De spin-off die er is, de reacties die ik krijg. Mensen spreken nu al van een collectorsitem." Dus zit hij vrijdag met vijftien man in de box van CM, die voor een keer van hem is.

Het is weer eens wat anders. Kasparov is natuurlijk al sponsor. Sinds een aantal jaar heeft hij vijf stoeltjes bij de Beatrixlounge. De 42-jarige Bredanaar heeft NAC met de paplepel ingegoten gekregen. "Op mijn vijfde ging ik met mijn vader, opa en oom naar de Beatrixstraat. Ik aan het hek, de volwassenen meer naar achter." Trots laat hij een foto zien uit de krant uit die jaren. Een jonge Jasper, handen in het hek.

Eigenlijk ging hij zelfs eerder naar NAC. "Ik ben als baby in de buik met mijn moeder naar de bekerfinale in 1973 in de Kuip geweest. Als enige van mijn vrienden ben ik er op die manier bij geweest." Daarmee stipt hij ook zijn grote frustratie als supporter aan. "Dat we sindsdien nooit verder zijn gekomen dan de halve finale, terwijl we er tegen Twente twee keer zo dichtbij waren." Hij baalt ervan. "Ik gun die club zo graag een bekerfinale."

De liefde voor de club. "Aan de Beatrixstraat stonden we altijd, later toen ik wat ouder was ging ik naar de B-Side en reisde ik ook mee naar uitwedstrijden." In 2001 trad hij in dienst bij NAC als accountmanager. Daarna stapte hij over naar sponsor HighQ om in 2010 met Kasparov te beginnen, waarmee hij de selectie van financiële professionals voor het bedrijfsleven verzorgt.

Als jong jochie keek hij huizenhoog op naar de NAC-spelers. "Ferry Kotta was mijn held. Ik weet dat ik een keer Jo Jansen tegenkwam. Ik moest een paar keer kijken of hij het echt was. Daarna heb ik een paar nachten niet geslapen."

Het supportschap is ook als sponsor gebleven. "Tijdens wedstrijden waar het erom draait neem ik ook geen klanten mee. Zoals het degradatieduel tegen Roda JC. Dat was maar goed ook, trouwens", zegt hij met een alleszeggende blik. "Ik zit helemaal in de wedstrijd." Want voor Van Eck telt het resultaat. "Ik wil winnen. Daarom baal ik ook van de huidige malaise. Ik ben de hele week met NAC bezig, ik rij vanuit mijn huis langs het stadion, ik volg het via social media en mijn vrienden. Dat voetbal de functie nu vervult van de kerk, daar kan ik me wel in vinden."